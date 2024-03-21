Орбан поздравил Путина с победой на выборах

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После официального объявления результатов президентских выборов в России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил поздравительное письмо Владимиру Путину с его переизбранием.
Орбан подтвердил, что Венгрия придерживается позиции мира и убеждена в том, что поддержание диалога — основное условие для скорейшего достижения мира. Он также заверил президента России, что Венгрия готова расширять сотрудничество между двумя странами в областях, не ограниченных международным правом.
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Артем Кузьмин