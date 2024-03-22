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Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину

Орбан не исключил, что Запад решит отправить войска на Украину через 2-3 месяца
22 марта 2024, 10:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что по опыту предыдущих событий, то, что кажется невероятным вначале, становится реальностью со временем.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, становится повседневным событием», — подчеркнул Орбан.

Он привел пример ситуации, когда немецкие власти отказывались отправлять смертоносное оружие на Украину, предпочитая поставлять лишь снаряжение и каски, и отметил, как сейчас обсуждается передача Украине ракетных систем, способных дотянуться до Москвы или глубоко в Россию.

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#оружие
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На Украине заявили о самой крупной атаке ВС РФ за все время СВО
«Укрэнегро»: энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке РФ за все время
22 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/bpawesome

Атака России в ночь на 22 марта по энергосистеме Украины стала крупнейшей за все время проведения спецоперации. Об этом заявил председатель правления «Укрэнегро» Владимир Кудрицкий.
«Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города», — сказал Кудрицкий в эфире телемарафона.

Он добавил, что ограничения действуют в течение пятницы. В это время энергетики будут устранять последствия атак.

ДнепроГЭС подверглась самой большой атаке за все время. Там было два прямых попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2. Они практически полностью выведены из строя.

Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 22 марта страну атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов.


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#вс рф
#удар
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Зеленский раскрыл подробности ночной массированной атаки на Украину
Зеленский: Минувшей ночью Украину атаковали более 60 дронов и около 90 ракет
22 марта 2024, 10:54

Фото: iStock/JARAMA

В ночь на 22 марта Украину атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.
«За эту ночь Украину атаковали более 60 "Шахедов" и около 90 ракет разных типов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

При этом он не уточнил, сколько из них удалось сбить. Однако в очередной раз отметил необходимость поставок систем ПВО на Украину.
По данным российских СМИ, целями российских ударов на этот раз стали тепловые и гидроэлектростанции, а также другие объекты критической инфраструктуры противника.

Также удалось поразить танковый завод и две ТЭЦ в Харькове. Также военные объекты Украины были поражены в Запорожье, Киеве, Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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#военные
#завод
#ночь
#сми
#тэц
#telegram
#новости
#вс рф
#зеленский
#удар
#пво
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Марочко: ВСУ казнили людей со связанными руками
22 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/wavemovies

Группа военнослужащих ВСУ произвела стрельбу, в результате которой погибли трое людей в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщает RT со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что во время проведения аэроразведки была обнаружена группа украинских боевиков, которые расстреляли троих людей, находившихся на коленях со связанными руками.

Подполковник также ранее сообщил о тяжелом положении ВСУ на Купянском участке фронта, ссылаясь на перехваты рапортов командования украинских вооруженных сил.

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#всу
#зеленский
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Массированный удар по Украине и штурмы в Первомайском: последние новости СВО
22 марта 2024, 10:23

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, однако ВС РФ удается расширить линию фронта и отодвинуть врага. О том, где удалось продвинуться российской армии, и по каким объектам Украины был нанесен массированный ракетный удар.

Запорожское направление


Стороны конфликта продолжают активно применять средства дальнего поражения в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Позиционные бои зафиксированы северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


Тактических успехов удалось достичь российским бойцам в Новомихайловке. В Первомайском ВС РФ провели серию атак. Продвижения есть, но они даются большим трудом, ВСУ продолжают отказывать ожесточённое сопротивление в этом населённом пункте. Главной новостью стало освобождение н.п. Тоненькое, откуда ВСУ пришлось отступить вслед за Орловкой. В Бердычах продолжаются встречные бои.

Бахмутское направление


В районе Клещеевки, Богдановки и Ивановского идут бои, российской армии удалось продвинуться в Красном. Российские войска продолжают развить наступление к Часов Яру.

Харьковское и Сумское направление


На Харьковском и Сумском направлении активность боевых действий заметно снизилась, но говорить о том, что ВСУ больше не предпримут попыток диверсий на приграничье, пока рано. Артиллерийские обстрелы Курской и Белгородской областей продолжаются.

Удары по территориям Украины


Минувшей ночью российская армия нанесла один из самых массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. В результате атаки, повреждения получила ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Кроме того, нанесен удар по предприятию, в котором производится ремонт боевой техники ВСУ.

Атаке подверглись почти все украинские области. В Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в других городах Украины раздались взрывы, фиксируется отключение электроснабжения.


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#военные
#армия
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#запорожье
#украина
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Зеленский назвал «позорным» уровень обеспечения ВСУ боеприпасами
Зеленский: Европа может сделать больше, важно доказать это сейчас
22 марта 2024, 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ, пишет Tagesschau.
«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал украинский лидер.

Ранее Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Главком обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств ПВО, потому что именно они помогают отразить атаки, а также артиллерийских снарядов, отсутствие которых не позволяет поддерживать необходимую интенсивность огня.

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#украина
#владимир зеленский
#всу
#евросоюз
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Рогов: Два взрыва прозвучало на Днепровской ГЭС в Запорожье
22 марта 2024, 09:56

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два взрыва прозвучали утром на ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как уточнил Рогов, первый взрыв произошел в машинном зале ДнепроГЭС-2, второй — на железнодорожных путях для козловых кранов на гребне плотины. Сама плотина не пострадала.

В настоящее время ДнепроГЭС, как объект генерации электроэнергии, полностью выведена из строя. Это крупнейшая гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Построена еще в советское время.


Украинская энергетическая система в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас обеспечение станции энергией осуществляет резервная линия, «Ферросплавная». Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов и областей.

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#украина
#энергетика
#запорожская аэс
#днепровская гэс
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В Минэнерго Украины сообщили о масштабных повреждениях объектов энергетики
Галущенко: РФ нанесла масштабные удары по объектам энергетики Украины 22 марта
22 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Diy1

Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Ранее подобная атака на объекты украинской энергетической инфраструктуры была предпринята в октябре 2022 года. По данным Галущенко, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

«Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», — заявил министр энергетики Украины.

Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Есть информация о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Сейчас вместо нее работает резервная линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ, контролируемая Украиной.

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#киев
#украина
#запорожская аэс
#энергетика
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Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове
22 марта 2024, 09:26

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

ВС РФ нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени Малышева, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на предприятии производят танковые двигатели, а также проводят ремонтные работы по восстановлению боевых машин ВСУ.

Кроме того, были повреждены две ТЭЦ.

Российские войска наносят удары по военным объектам Украины или объектам энергоструктуры. Власти Украины признали, что за последнее время минувшей ночью был нанесен мощнейший удар. Минобороны РФ информацию о массированной атаке не комментировало.

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#минобороны рф
#оружие
#авиация
#тэц
#всу
#вс рф
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Бойцы элитных частей ВСУ обвинили Зеленского в грядущих военных неудачах
22 марта 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Солдаты элитных подразделений Вооружённых сил Украины возложили на Зеленского вину за предстоящие неудачи в ходе боевых действий. Также они предрекают неминуемую катастрофу на фронте.
Российские специалисты получили доступ к телеграм-каналу ParaBelum, в котором общаются бойцы некоторых элитных украинских подразделений, передаёт РИА Новости. Один из участников чата возмущается увольнением «самых адекватных» командиров и отправкой в отставку тех, «у кого голова на плечах».

Другой боец предупреждает, что украинские войска находятся «на краю пропасти». В переговорах между собой украинские военные не исключают силовой захват Верховной рады и создание политической партии с военным крылом. Они предупреждают, что Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский доведут армию и страну до катастрофы, отмечая, что среди перечисленных нет ни одного украинца.

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#военные
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#зеленский
#всу
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