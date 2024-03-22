Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину

Фото: сайт Кремля
Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что по опыту предыдущих событий, то, что кажется невероятным вначале, становится реальностью со временем.
Он привел пример ситуации, когда немецкие власти отказывались отправлять смертоносное оружие на Украину, предпочитая поставлять лишь снаряжение и каски, и отметил, как сейчас обсуждается передача Украине ракетных систем, способных дотянуться до Москвы или глубоко в Россию.
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«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, становится повседневным событием», — подчеркнул Орбан.
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Артем Кузьмин