Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил оккупировать Брюссель для защиты суверенитета своей страны. Об этом он сообщил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном очередной годовщине венгерской революции 1848 года.
По мнению Орбана, у Венгрии не осталось иного выбора, поскольку стране необходимо занять более уверенную позицию в европейских органах. Премьер-министр подчеркнул, что свобода для Венгрии заключается в отсутствии «хозяина над головой».
Орбан добавил, что Брюссель выиграет от мира. Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил Евросоюзу на просьбу о возврате золотого запаса Румынии. Политик отметил, что «сказать нечего по-русски, можно только послать».
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Орбан добавил, что Брюссель выиграет от мира. Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию и создать для нее «красные линии» по всему миру.
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Екатерина Коршунова