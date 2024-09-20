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Конфликт на Украине нужно срочно прекратить, считают венгерский премьер Виктор Орбан и итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает партия Италии «Лига», которую возглавляет Сальвини. Политик сейчас находится в Будапеште в рамках неформальной встречи министров государств Евросоюза.
«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — сказано в сообщении.До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что в Вашингтоне прекрасно понимают скорую победу России в украинском конфликте. А что касается главы киевского режима Владимира Зеленского, на его счет высказываются различные предположения.
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