Орбана включили в базу украинского «Миротворца»

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Премьер-министр Виктор Орбан был включен в базу данных украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политику выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом», сообщает RT.
«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», – передает RT зафиксированную в карточке политика информацию.
Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.
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Александр Климов