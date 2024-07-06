В офисе Зеленского рассказали о способе передачи России мирных предложений

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Киев допустил возможность передачи мирного предложения России через посредников, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает издание «Страна.ua».
В рамках телемарафона Подоляк подчеркнул, что данный способ работал при заключении зерновых сделок.
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является таким посредником. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», это означает, что страна не готова к посреднической миссии.
Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.
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По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не является таким посредником. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», это означает, что страна не готова к посреднической миссии.
Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.
Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.
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Александр Климов