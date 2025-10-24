Достижения.рф

Франция готова ввести контингент на Украину

BFMTV: Генштаб Франции готов ввести контингент на Украину в 2026 году
Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году.



Сведения приводит BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — сказал французский военачальник.
Ранее президент Эммануэль Макрон сообщил о планах поставить Киеву зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Политик призывал усилить давление на Россию для прекращения боевых действий и поприветствовал введение новых антироссийских санкций.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0