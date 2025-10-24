Франция готова ввести контингент на Украину
BFMTV: Генштаб Франции готов ввести контингент на Украину в 2026 году
Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году.
Сведения приводит BFMTV.
«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — сказал французский военачальник.Ранее президент Эммануэль Макрон сообщил о планах поставить Киеву зенитные ракеты Aster и истребители Mirage. Политик призывал усилить давление на Россию для прекращения боевых действий и поприветствовал введение новых антироссийских санкций.