Франция готова ввести контингент на Украину

24 октября 2025, 20:59

BFMTV: Генштаб Франции готов ввести контингент на Украину в 2026 году

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что Париж готов развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году.





Сведения приводит BFMTV.





«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — сказал французский военачальник.

