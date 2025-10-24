Путин выставил Трампа дураком, считают в Британии
Bloomberg: британский политик Фарадж считает, что Путин выставил Трампа дураком
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выставил его дураком. Об этом заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж в интервью агентству Bloomberg.
Политик отметил, что 15 лет лет назад восхищался Путиным «как политиком, но не как человеком».
Фарадж также подчеркнул, что изначально надеялся на скорейшее урегулирование конфликта на Украине при посредничестве Трампа, однако, по его словам, «очевидно, этого не произойдет».
Ранее Фарадж призывал обе стороны украинского конфликта пойти на взаимные компромиссы ради достижения мирных договорённостей.
