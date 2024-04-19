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Орбан: Организуя новую миссию на Украине, НАТО неуклонно сползает к войне

19 апреля 2024, 14:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

НАТО с организацией новой миссии по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, неуклонно «сползает» в конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В эфире радио Kossuth он назвал завершением первой главы этого конфликта идею отправки солдат Североатлантического альянса на Украину.

«Такого раньше не было, НАТО старался держаться в стороне от прямого вооружённого столкновения», — отметил венгерский премьер.



Сейчас альянс организует новую миссию на Украине, продолжил Орбан. Она не будет заниматься отправкой солдат блока в зону конфликта, но НАТО намеревается координировать подготовку украинских военных, отправку вооружений, начинает собирать деньги со стран-участниц. Тем самым альянс неизбежно «сползает» в конфликт, считает глава венгерского правительства.

По словам Орбана, главный вопрос состоит в том, удастся ли Венгрии оставаться в стороне от конфликта, как удавалось до сих пор. Будапешт всегда подчёркивал, что это война двух братских славянских народов, в то время как Брюссель уверен, что это их война, заключил венгерский премьер.

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#венгрия
#премьер-министр
«Будет поздно»: Блинкен — о задержке помощи США Украине
19 апреля 2024, 15:21

Фото: Andrii Atanov

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае задержки помощи США Украине, будет «слишком поздно», пишет ТАСС.
По его словам, Конгресс должен как можно быстрее согласовать пакет помощи Украине. По его словам, существует настоящий риск негативного развития сценария.

Ранее в США опубликовали три отдельных проекта закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. По документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов, в том числе на передачу ракет ATACMS.

При этом 23 миллиарда из этой суммы пойдут на восстановление собственных запасов оружия Штатов. Помимо этого, Джо Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении этих затрат.

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#сша
#украина
#помощь
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ЕС обвинил Россию в агрессии против финской границы
Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Россию в гибридной операции против Финляндии
19 апреля 2024, 15:10

Фото: European Parliament

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в агрессии и проведении «гибридной операции» против Хельсинки в ходе своего визита на российско-финскую границу, пишет агентство Yle.
«Европейский союз поддерживает Финляндию во многих аспектах, учитывая, что безопасность внешней границы остается крайне важным вопросом», — подчеркнула политик в ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
В ответ премьер Финляндии выразил благодарность главе ЕК за готовность посетить границу. Фон дер Ляйен также добавила, что данный визит стал для нее «очень учебным опытом».

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#безопасность
#ек
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Философ Дугин назвал петицию против школы Ильина операцией западных спецслужб
19 апреля 2024, 14:32

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе. Об этом рассказал агентству РИА Новости директор школы Александр Дугин.
«Ректор РГГУ Александр Безбородов с ними встречался и руководство. Они говорят, а мы не знаем, кто это. Нам написали, сказали — пойди, расклей листовки», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что центр был создан в июле 2023 года.

Дугин рассказал, что возникает совершенно надуманное обвинение Ильина в фашизме. Школу его имени начинают критиковать. Создали среди левых студентов какой-то комитет. Он отметил, что появление петиции связано с операцией западных спецслужб.

«Если у них, у кого-то, вернее, если есть претензии к Ильину, то есть, множество форм и способов донести свои взгляды на этого философа», — пояснил он.

Петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ» была создана 12 апреля. Авторами петиции являются «Студенты РГГУ». В ней авторы выразили возмущение тем, что центр назван именем Ильина, который «активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».

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#студенты
#обвинение
#ректор
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Песков не стал комментировать сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Песков: Кремль не комментирует сообщения о подготовке покушения на Зеленского
19 апреля 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Кремль не станет комментировать сообщения о возможной подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг в Польше был задержан местный житель, которого обвинили в подготовке покушения на президента Украины. По сообщениям СБУ, он планировал собрать и передать России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше.

Там якобы должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

В ноябре прошлого года Зеленский заявил, что остался жив после «пяти или шести» покушений. При этом он добавил, что панику у него вызвала только первая попытка.

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#кремль
#дмитрий песков
#владимир зеленский
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Митингующие в Тбилиси хотели штурмовать парламент
Гомелаури: противники закона об аноагентах в Тбилиси собирались штурмовать парламент
19 апреля 2024, 13:59

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие против принятия в Грузии закона об иноагентах призывали штурмом взять здание парламента в Тбилиси, сообщил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури.
По его словам, участники акции протеста также попытались ворваться в административное здание. В ходе митинга звучали призывы к штурму здания правительственной канцелярии. Полицейских преследовали и оскорбляли.

Он подчеркнул, что особенную активность проявили представители оппозиционных партий. Называть их имена Гомелаури отказался.
Как отметил министр, призывы к штурму парламента звучали на третий день акции.

В Грузии пока не делали официальных заявлений по числу задержанных. Правоохранители в основном забирают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа.

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#митинг
#грузия
#иностранный агент
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«Людям надо лечиться»: в Госдуме ответили на угрозу командующего ВС Эстонии
19 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Госдуме назвали слова командующего ВС Эстонии Мартина Херема об ударах по России глупостью и пиаром.
Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Так он прокомментировал недавнее заявление Херема об ответной атаке в случае нападения России.

Чепа подчеркнул, что у Эстонии нет необходимых мощностей. Подобные высказывания говорят о несостоятельности и политическом комизме, добавил парламентарий.

«Абсурд, этим людям надо лечиться. Им хочется показать себя, проявить. Это было сказано для пиара», — сказал Херем.
Также высказывание Херема прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала командующего ВС Эстонии буйным больным.

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#россия
#госдума
#эстония
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Лавров: Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
19 апреля 2024, 13:28

Фото: Совет Федерации

В ходе последних контактов с израильскими представителями Россия передала им, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Проходили телефонные переговоры между руководством России и Ирана, а также нашими контактами с израильтянами. В ходе этих бесед мы четко донесли до наших израильских коллег, что Иран не стремится к усугублению ситуации», — подчеркнул министр.
Новый виток противостояния на Ближнем Востоке начался 1 апреля после атаки Израиля на консульство Ирана в Сирии, в результате которой погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров. В ответ на это Иран провел атаку на Израиль с использованием беспилотников и баллистических ракет 13 апреля. Позже поступили сообщения о намерении Израиля создать региональную коалицию для противодействия угрозам со стороны Ирана.

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#израиль
#министр
#полеты
#иран
#переговоры
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В ЕС заявили об истощении ВС Дании из-за помощи Украине
Франс Пресс: на восстановление ВС Дании уйдут десятки лет
19 апреля 2024, 13:00

Фото: iStock/A-Basler

Вооруженные силы Дании истощены из-за щедрых пожертвований Украине. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.
Авторы статьи назвали положение дел в армии страны плачевным, объяснив это продолжающейся поддержкой Киева. В настоящее время ВС Дании нуждаются в модернизации, однако она не может быть проведена в ближайшее время.

Эксперт в области безопасности Петер Расмуссен отметил, что Дания была для Украины одним из главных поставщиков военной техники. Кроме того, что в армии страны наблюдается нехватка вооружения, проблемы также существую в части специалистов офицерского корпуса, что ставит под вопрос возможность обучать новобранцев.

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#эксперт
#страны
#вооружения
#украина
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В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Политик Брылка: Польша должна готовиться к выходу из Евросоюза
19 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/delray77

Директор по европейским делам партии «Конфедерация», которая не входит в правящую коалицию и является объединением националистов и евроскептиков, Анна Брылка заявила в эфире радиостанции RMF FM, что Польше следует готовиться к возможному выходу из Европейского союза.
«Я посещаю фермерские протесты, общаюсь с друзьями, соседями, и всё чаще слышу мнения, что мы имеем дело с излишней бюрократией, слишком многими дополнительными трудностями, в том числе с климатическими и экологическими политиками Европейского союза. Нам следует обсудить, насколько для Польши выгодно дальнейшее членство в Евросоюзе», — отметила Брылка.
Она также подчеркнула, что к мнению фермеров присоединяются и другие профессиональные и общественные группы, которых затронула климатическая политика страны. По ее мнению, Польша должна быть готова к возможному выходу из Европейского союза.

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