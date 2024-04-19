Орбан: Организуя новую миссию на Украине, НАТО неуклонно сползает к войне

Фото: сайт Кремля
НАТО с организацией новой миссии по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, неуклонно «сползает» в конфликт. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В эфире радио Kossuth он назвал завершением первой главы этого конфликта идею отправки солдат Североатлантического альянса на Украину.
Сейчас альянс организует новую миссию на Украине, продолжил Орбан. Она не будет заниматься отправкой солдат блока в зону конфликта, но НАТО намеревается координировать подготовку украинских военных, отправку вооружений, начинает собирать деньги со стран-участниц. Тем самым альянс неизбежно «сползает» в конфликт, считает глава венгерского правительства.
По словам Орбана, главный вопрос состоит в том, удастся ли Венгрии оставаться в стороне от конфликта, как удавалось до сих пор. Будапешт всегда подчёркивал, что это война двух братских славянских народов, в то время как Брюссель уверен, что это их война, заключил венгерский премьер.
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«Такого раньше не было, НАТО старался держаться в стороне от прямого вооружённого столкновения», — отметил венгерский премьер.
Сейчас альянс организует новую миссию на Украине, продолжил Орбан. Она не будет заниматься отправкой солдат блока в зону конфликта, но НАТО намеревается координировать подготовку украинских военных, отправку вооружений, начинает собирать деньги со стран-участниц. Тем самым альянс неизбежно «сползает» в конфликт, считает глава венгерского правительства.
По словам Орбана, главный вопрос состоит в том, удастся ли Венгрии оставаться в стороне от конфликта, как удавалось до сих пор. Будапешт всегда подчёркивал, что это война двух братских славянских народов, в то время как Брюссель уверен, что это их война, заключил венгерский премьер.
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Александр Бойцов