Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились», — заявил Орбан.Как утверждает венгерский премьер, нынешнее руководство Евросоюза должно уйти, объединение нуждается в новых лидерах. Политик отметил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как «политический шантаж».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак