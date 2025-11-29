Орбан назвал успешным свой визит в Москву

29 ноября 2025, 05:28

Фото: istockphoto / yulenochekk

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 28 ноября в Кремле. Об этом политик написал в соцсети Facebook*.





Орбан заверил, что энергоснабжение Венгрии останется надёжным. Основной целью визита венгерского премьера в Москву было получение гарантий стабильных поставок российских энергоресурсов.



«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал глава правительства.