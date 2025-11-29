Орбан назвал успешным свой визит в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 28 ноября в Кремле. Об этом политик написал в соцсети Facebook*.
Орбан заверил, что энергоснабжение Венгрии останется надёжным. Основной целью визита венгерского премьера в Москву было получение гарантий стабильных поставок российских энергоресурсов.
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал глава правительства.Как отметил премьер-министр перед поездкой, трубопроводные поставки нефти и газа из России имеют критическое значение для страны.
Позитивный итог встречи подтвердил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в ходе переговоров Путин дал гарантии выполнения всех контрактных обязательств по поставкам как природного газа, так и нефти. Министр подчеркнул, что согласованные объёмы энергоресурсов будут поступать в Венгрию в установленные сроки.