Путин заявил о необходимости снять раздражение россиян по теме мигрантов
Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Номад ТВ» высказался о работе мигрантов в России.
Президент чётко обозначил задачу — снять раздражение, которое эта тема может вызывать у российского общества.
«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан всё было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение всё, что происходит вокруг этой темы. Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», — высказался глава государства.Ранее Владимир Путин назвал важные для России факторы в вопросе миграционной политики.