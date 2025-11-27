Достижения.рф

Путин заявил о необходимости снять раздражение россиян по теме мигрантов

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Номад ТВ» высказался о работе мигрантов в России.



Президент чётко обозначил задачу — снять раздражение, которое эта тема может вызывать у российского общества.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан всё было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение всё, что происходит вокруг этой темы. Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», — высказался глава государства.
Ранее Владимир Путин назвал важные для России факторы в вопросе миграционной политики.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0