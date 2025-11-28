Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Лавров: переговоры Путина с Орбаном прошли очень позитивно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил итоги встречи президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным глава МИД РФ охарактеризовал переговоры как очень позитивные.
«Президент России вел переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор», — сказал он.Ранее Орбан заявлял, что главной целью его визита в Кремль является обеспечение стабильных поставок нефти и газа из России в Венгрию. Также одной из тем встречи он называл украинское урегулирование.