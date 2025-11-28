Мерц раскритиковал Орбана за визит в Москву

28 ноября 2025, 18:18

Мерц: Орбан не получил мандат ЕС перед встречей с Путиным

Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным без согласования с европейскими коллегами и при отсутствии мандата ЕС.





С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, трансляция которой есть на сайте немецкого правительства.





«Он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление о прекращении этого конфликта», — отметил Мерц.