Мерц раскритиковал Орбана за визит в Москву

Мерц: Орбан не получил мандат ЕС перед встречей с Путиным
Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным без согласования с европейскими коллегами и при отсутствии мандата ЕС.



С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, трансляция которой есть на сайте немецкого правительства.

«Он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление о прекращении этого конфликта», — отметил Мерц.

28 ноября Орбан совершил официальный визит в Москву, где обсудил с Путиным возможность предоставления Будапештом площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Никита Кротов

