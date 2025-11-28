Мерц раскритиковал Орбана за визит в Москву
Мерц: Орбан не получил мандат ЕС перед встречей с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным без согласования с европейскими коллегами и при отсутствии мандата ЕС.
С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции, трансляция которой есть на сайте немецкого правительства.
«Он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами. Но в этом нет ничего нового. У него есть свое представление о прекращении этого конфликта», — отметил Мерц.
28 ноября Орбан совершил официальный визит в Москву, где обсудил с Путиным возможность предоставления Будапештом площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.