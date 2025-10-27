Орбан обратился к Папе римскому с просьбой поддержать усилия по миру на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что обратился к Папе римскому Льву XIV с просьбой поддержать усилия Венгрии по установлению мира на Украине. Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети Facebook*.
Как оказалось, в понедельник у венгерского лижера также запланирована встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
«В мире существует антивоенная сеть, духовным центром которой является Святейший Отец. Попросил сегодня Его Святейшество Папу Льва XIV, чтобы Ватикан продолжал поддерживать антивоенные усилия Венгрии», — написал Орбан, прикрепив фотографии аудиенции у понтифика.