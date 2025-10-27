Ван И: КНР и США согласовали рамочный консенсус по торговым вопросам
Китай и США укрепили взаимопонимание и согласовали рамочный консенсус по торговым вопросам в ходе переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает агентство Синьхуа.
Министр сделал заявление после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. По словам дипломата, обе стороны прояснили позиции друг друга и согласовали подход к решению актуальных торгово-экономических вопросов.
Ранее российский лидер Владимир Путин денонсировал соглашение с США об утилизации плутония. Его приостановили в 2016 году.
