Ван И: КНР и США согласовали рамочный консенсус по торговым вопросам

27 октября 2025, 16:08

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Китай и США укрепили взаимопонимание и согласовали рамочный консенсус по торговым вопросам в ходе переговоров в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает агентство Синьхуа.