Достижения.рф

Зеленский озвучил дату готовности плана прекращения огня от коалиции желающих

Зеленский: через 7 дней план прекращения огня от коалиции желающих будет готов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что план прекращения огня, разрабатываемый «коалицией желающих», будет готов в течение семи–десяти дней. Его слова приводят украинские СМИ.



По словам главы киевского режима, документ получится коротким и без большого количества деталей, чтобы упростить его применение.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл слова Владимира Зеленского, который сообщил ему, что Украина готова сражаться ещё два-три года. При этом украинский политик выразил надежду на завершение конфликта в течение ближайших 10 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0