Зеленский озвучил дату готовности плана прекращения огня от коалиции желающих
Владимир Зеленский заявил, что план прекращения огня, разрабатываемый «коалицией желающих», будет готов в течение семи–десяти дней. Его слова приводят украинские СМИ.
По словам главы киевского режима, документ получится коротким и без большого количества деталей, чтобы упростить его применение.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл слова Владимира Зеленского, который сообщил ему, что Украина готова сражаться ещё два-три года. При этом украинский политик выразил надежду на завершение конфликта в течение ближайших 10 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
