Зеленский озвучил дату готовности плана прекращения огня от коалиции желающих

27 октября 2025, 13:55

Зеленский: через 7 дней план прекращения огня от коалиции желающих будет готов

Владимир Зеленский заявил, что план прекращения огня, разрабатываемый «коалицией желающих», будет готов в течение семи–десяти дней. Его слова приводят украинские СМИ.