Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония.
Соответствующий документ опубликовали 27 октября на официальном интернет‑портале правовой информации.
«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — сказано в нем.Соглашение подписали в Москве и Вашингтоне в 2000 году. Оно предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 т оружейного плутония. В 2016 году его действие приостановил указ главы государства.
