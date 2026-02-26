Орбан обвинил Зеленского в попытке втянуть Венгрию в конфликт с Россией

26 февраля 2026, 11:40

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть страну в конфликт с Россией. Он также потребовал открыть нефтепровод «Дружба» для поставок российской нефти.