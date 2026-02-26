Орбан обвинил Зеленского в попытке втянуть Венгрию в конфликт с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть страну в конфликт с Россией. Он также потребовал открыть нефтепровод «Дружба» для поставок российской нефти.
Свое заявление Виктор Орбан опубликовал в открытом письме, где перечислил претензии к украинским властям. По его словам, Венгрию пытаются вовлечь в противостояние Москвы и Киева, а также оказать влияние на внутреннюю политику страны. Орбан заявил, что не намерен допускать участия Будапешта в военных действиях и финансировании конфликта.
В обращении к Владимиру Зеленскому премьер призвал немедленно открыть трубопровод «Дружба», по которому Венгрия и Словакия получают российскую нефть. Он подчеркнул, что страна не хочет платить больше за энергоресурсы и ожидает прекращения действий, которые, по его мнению, угрожают энергетической безопасности Венгрии.
