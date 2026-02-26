Журналист Юнашев раскрыл тайны о спецпредставителе президента по связям с Вашингтоном
Наталья Попова: одежду с цитатами про Россию Кирилл Дмитриев выбирает себе сам
Журналист Александр Юнашев поделился в своем Telegram-канале интересной информацией о спецпредставителе президента по связям с Вашингтоном Кирилле Дмитриеве. Он рассказал о судьбе легендарных футболок, которые политик носит после встреч.
Мужчина опубликовал видео с первым заместителем генерального директора «Иннопрактики» и женой спецпредставителя президента Натальей Поповой. Она отметила, что рабочие моменты супруги не обсуждают дома. Даже выбор одежды остается за Кириллом, который предпочитает футболки с провокационными цитатами.
«Он сам принимает решения о футболках, а я прошу его поносить их. У него много интересных вещей — например, с надписью «Россия — страна, которая ничего не боится», а также толстовки с символикой «Орешника». Но такие вещи он надевает только на специальные мероприятия», — рассказала она.
Секретность переговоров для Дмитриева очень важна. Он не делится с супругой деталями встреч. Эта информация подчеркивает серьезный подход политика к своей работе и важность конфиденциальности в его деятельности.