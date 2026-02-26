Журналист Юнашев раскрыл тайны о спецпредставителе президента по связям с Вашингтоном

26 февраля 2026, 09:37

Наталья Попова: одежду с цитатами про Россию Кирилл Дмитриев выбирает себе сам

Кирилл Дмитриев (Фото: РИА Новости/Сергей Булкин)

Журналист Александр Юнашев поделился в своем Telegram-канале интересной информацией о спецпредставителе президента по связям с Вашингтоном Кирилле Дмитриеве. Он рассказал о судьбе легендарных футболок, которые политик носит после встреч.





Мужчина опубликовал видео с первым заместителем генерального директора «Иннопрактики» и женой спецпредставителя президента Натальей Поповой. Она отметила, что рабочие моменты супруги не обсуждают дома. Даже выбор одежды остается за Кириллом, который предпочитает футболки с провокационными цитатами.





«Он сам принимает решения о футболках, а я прошу его поносить их. У него много интересных вещей — например, с надписью «Россия — страна, которая ничего не боится», а также толстовки с символикой «Орешника». Но такие вещи он надевает только на специальные мероприятия», — рассказала она.