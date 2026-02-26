Стало известно, как ИИ решал бы глобальные геополитические конфликты
Ведущие системы искусственного интеллекта (от OpenAI, Anthropic и Google) в 95 % случаев предусматривали применение ядерного оружия при моделировании геополитических кризисов. Об этом сообщает New Scientist.
В рамках эксперимента ИИ-модели разыграли 21 сценарную. Объем текстовых обоснований решений составил около 78 тысяч слов, а общее число ходов достигло 329. Ни одна из моделей ни разу не выбрала стратегию полной капитуляции или безоговорочного компромисса с оппонентом вне зависимости от развития ситуации, говорится в исследовании.
Даже в наиболее благоприятных условиях искусственный интеллект склонялся лишь к временному снижению уровня насилия, но не к полному урегулированию конфликта. Ни одна из протестированных систем не продемонстрировала готовности пойти на принципиальные уступки противнику, отказаться от эскалации в пользу дипломатического решения или выбрать стратегию полного прекращения противостояния.
