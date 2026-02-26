Стало известно, как ИИ решал бы глобальные геополитические конфликты

26 февраля 2026, 06:59

New Scientist: ИИ в 95% случаев завершал смоделированные войны ядерным ударом

Фото: iStock/RomoloTavani

Ведущие системы искусственного интеллекта (от OpenAI, Anthropic и Google) в 95 % случаев предусматривали применение ядерного оружия при моделировании геополитических кризисов. Об этом сообщает New Scientist.