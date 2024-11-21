Reuters: Борррель оправдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галланта и израильского премьера Биньямина Нетаньяху оправдана и не мотивирована политически, проинформировало Reuters.
«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — обратил внимание глава евродипломатии.
На пресс-конференции в Иордании Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что данное решение МУС обязательны для участников, среди которых числится ЕС. По словам Жозепа Борреля, Евросоюз принял решения Международного уголовного суда к сведению.
МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Премьер-министра Израиля и министра обороны государства подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях.
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