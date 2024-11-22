В Раде указали на неспособность Украины ответить на применение «Орешника»

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Украине нечем ответить на применение Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью The New York Times.
Он подчеркнул, что украинские войска не имеют оружия, которым можно было бы ответить на такие ракеты. Вместе с тем он выразил уверенность, что удары ВС РФ «Орешником» никак не скажутся на политике использования Украиной западного вооружения.
Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого сообщил о нанесении удара новейшей ракетой по оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Анастасия Чинкова