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В Раде указали на неспособность Украины ответить на применение «Орешника»

Нардеп Костенко: Украине нечем ответить на применение «Орешника»
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Украине нечем ответить на применение Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью The New York Times.


Он подчеркнул, что украинские войска не имеют оружия, которым можно было бы ответить на такие ракеты. Вместе с тем он выразил уверенность, что удары ВС РФ «Орешником» никак не скажутся на политике использования Украиной западного вооружения.

Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого сообщил о нанесении удара новейшей ракетой по оборонному предприятию в Днепропетровске.

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