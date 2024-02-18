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Орбан пообещал одобрить заявку Швеции в НАТО после массовых протестов

Премьер Венгрии пообещал ратифицировать заявку Швеции в НАТО
18 февраля 2024, 01:11
Sputnik/Viktor Tolochko

Sputnik/Viktor Tolochko

Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая стартует 26 февраля, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Financial Times.

По данным издания, Орбан решился на данный шаг, чтобы подавить протесты против своей политики.

16 февраля десятки тысяч протестующих вышли на улицы Будапешта из-за спорного помилования осужденного, признанного виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. После этого ряд союзников Орбана ушли в отставку.

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Талибы отказались от участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану
«Талибан» не примет участия в запланированной генсеком ООН встрече в Катаре
18 февраля 2024, 03:15

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел движения «Талибан» заявило, что не будет присутствовать на встрече, запланированной на воскресенье в столице Катара Дохе под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Согласно заявлению, участие Исламского Эмирата (правительства) в конференции воспринимается как пагубное из-за отсутствия прогресса в этой области. В документе подчеркиваются усилия афганского правительства по укреплению политической, административной, экономической, социальной сферы и основ безопасности за последние два с половиной года.

Талибы считают, что в их отношениях со странами региона достигнут хороший прогресс. Ранее независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями из Афганистана об арестах женщин за якобы нарушение правил ношения одежды, введенных талибами. Эксперты подчеркнули важность соблюдения Кабулом своих международных обязательств в области прав человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

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#политика
#права
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Экс-глава немецкой разведки основал правую партию «Союз ценностей»
Ханс-Георг Маасен основал партию «Союз ценностей»
18 февраля 2024, 02:14

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Бывший руководитель немецкой разведки Ханс-Георг Маасен основал правую партию «Союз ценностей», сообщает Reuters.
«Союз ценностей» будет поддерживать партию «Альтернатива для Германии». Маасен же известен своими радикальными высказываниями по поводу мигрантов.

Это уже третья партия, основанная в Германии в 2024 году, что затрудняет прогнозы на выборах, отмечает агентство.

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#шпион
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Глава ЕК: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода Москвой ограничений
Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 13-го пакета антироссийских санкций
18 февраля 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Стрингер

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС призван противостоять обходу Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран. Это было озвучено во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, ЕС следит, с помощью каких стран Россия обходит санкции. Она добавила, что с этими странами проводятся жесткие переговоры и принимаются санкции против их компаний. «Именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», – резюмировала она.

Ранее МИД Венгрии назвал попытки ЕС ввести 13-й пакет ограничений против России легкомысленными, а санкционную политику – провальной.

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#политика
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#санкции
#россия
#ес
#ограничения
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Зеленский в рамках Мюнхенской конференции провел телефонный разговор с Байденом
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на фронте
18 февраля 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил сам украинский лидер, передает РИА Новости.

«Обсудили текущую ситуацию на поле боя», – отметил украинский лидер, добавив, что рад опираться на поддержку американского президента.

Ранее Зеленский заявил, что если США не выделит пакет помощи, Вашингтон перестанет рассматриваться Киевом как стратегический партнер.

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#украина
#политика
#владимир зеленский
#джозеф байден
#сша
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Президент Литвы заявил о неэффективности санкций против России
Гитанас Науседа признал, что механизм санкций против России неэффективен
18 февраля 2024, 00:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Санкции Европейского союза против России неэффективны. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает агентство BNS.
«Приходится признать, что все эти пакеты санкции оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», – приводится в тексте выступления.

Литовское руководство в своих оценках руководствуется реальными показателями. «Это мы видим по макрокэономическим показателями России», – отметил политик.

Науседа считает, что одной из причин сложившейся ситуации является возможность избежать санкций ЕС.

«Необходимо усилить вторичные последствия и устранить механизмы обхода санкций, которые разрослись настолько, что делают их неэффективными, пустыми», – заключил президент.

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#россия
#литва
#санкции
#политика
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Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Армений
Алиев заявил, что Баку остается приверженным мирному процессу с Ереваном
17 февраля 2024, 23:41

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, встретившийся в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что его страна остается приверженной мирному процессу с Арменией. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.
Алиев отметил, что подписание мирного соглашения в ближайшем будущем отвечает национальным интересам страны.

Азербайджанский лидер отметил, что мир в регионе «де-факто уже установился». Также он уточнил, что «азербайджано-американские отношения должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений с Арменией».

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#азербайджан
#армения
#политика
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Чехия рассказала о закупке снарядов для Украины
Президент Павел: Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов
17 февраля 2024, 23:34

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, сообщает ТАСС.
«Мы выявили возможность закупки для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — отметил президент.
Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки. Чехия намерена обратиться за финансированием к США, Германии, Швеции или другим странам. Если средства будут выделены, передача боеприпасов может состояться в течение ближайших недель.

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#сша
#президент
#покупки
#чехия
#ес
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Виктор Орбан: позиция ЕС по Украине провальна
Премьер Венгрии считает, что стратегия ЕС по Украине провалилась
17 февраля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Стратегия стран Европейского союза в отношении Украины провалилась как на фронте, где ситуация «катастрофическая», так и в политике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал M1.
По словам политика, Брюссель уже втянут в конфликт между «двумя братскими славянскими народами». В своей речи, описывающей планы на 2024 год, Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет втянута в конфликт и не будет передавать оружие ВСУ.

Речь премьер-министра предшествовала принятию Венгрией председательства в ЕС. Право председательствовать в Совете ЕС на шесть месяцев передается странам-членам ЕС. В июне 2024 года Бельгия уступит председательство Венгрии.

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#венгрия
#виктор орбан
#ес
#украина
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Зеленский заявил о превосходстве российских войск над ВСУ
Президент Украины на Мюнхенской конференции признал превосходство РФ над ВСУ
17 февраля 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер признал превосходство российской армии над ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик назвал конфликт на Украине несправедливым «с точки зрения превосходства». «Если у тебя артиллерия [дальностью] до 20 километров, а у России артиллерия – 40 километров. Вот вам и ответ», – подчеркнул он. Таким образом, по мнению Зеленского, живой человек вынужден сражаться против дальнобойных боевых систем, что «противоречит идеологии войны».

Ранее президент сообщил, что если США перестанут помогать Украине, Киев больше не будет рассматривать Вашингтон как стратегического партнера. По словам политика, альтернативы такому партнерству нет.

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#владимир зеленский
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