Орбан пообещал одобрить заявку Швеции в НАТО после массовых протестов

Sputnik/Viktor Tolochko
Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая стартует 26 февраля, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Financial Times.
16 февраля десятки тысяч протестующих вышли на улицы Будапешта из-за спорного помилования осужденного, признанного виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. После этого ряд союзников Орбана ушли в отставку.
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