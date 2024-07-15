Орбан предложил ЕС план урегулирования конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
По словам помощника премьер-министра, Орбан предложил лидерам стран ЕС пути урегулирования украинского конфликта по результатам своих встреч в России, США и на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.
По словам советника, премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.
Он отметил, что «план Орбана» сейчас рассматривается каждым премьер-министром Евросоюза. По словам Балажа Орбана, в этом плане содержится «реалистичная оценка ситуации, достижимые цели и чёткий график» действий.
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«Если Европа хочет мира и имеет желание играть решающую роль в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, она должна сейчас изменить свой политический курс», — заявил советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.
По словам советника, премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.
Он отметил, что «план Орбана» сейчас рассматривается каждым премьер-министром Евросоюза. По словам Балажа Орбана, в этом плане содержится «реалистичная оценка ситуации, достижимые цели и чёткий график» действий.
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Мира Полтева