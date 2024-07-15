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Достижения контрнаступления, которое было проведено боевиками Вооруженных сил Украины летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, на сегодня освобождено больше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях. Он добавил, что в ходе контрнаступления летом 2023 года боевики ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Старомайорское было освобождено военными ВС РФ 10 июня.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Старомайорское было освобождено военными ВС РФ 10 июня.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова