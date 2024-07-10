Орбан предположил, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной

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Президент России Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца текущего года. Об этом пишет испанская газета El País, ссылаясь на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам его визитов в Россию и Китай.
«По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца текущего года», — пишет издание.
Орбан также считает, что европейские страны должны инициировать продвижение мирного процесса, не дожидаясь действий от США. По словам венгерского премьера, американское политическое руководство сейчас занято предвыборной кампанией, а президент США пока не собирается выступать с мирной инициативой.
Накануне Орбан заявлял, что шансы на перемирие на Украине значительно увеличились.
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Элина Позднякова