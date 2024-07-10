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Орбан предположил, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной

El País: Путин и Си Цзиньпин ожидают переговоров с Киевом до конца года
10 июля 2024, 15:22
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца текущего года. Об этом пишет испанская газета El País, ссылаясь на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам его визитов в Россию и Китай.
«По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры между Россией и Украиной могут состояться до конца текущего года», — пишет издание.

Орбан также считает, что европейские страны должны инициировать продвижение мирного процесса, не дожидаясь действий от США. По словам венгерского премьера, американское политическое руководство сейчас занято предвыборной кампанией, а президент США пока не собирается выступать с мирной инициативой.



Накануне Орбан заявлял, что шансы на перемирие на Украине значительно увеличились.

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Украина не пустила немецкого депутата Пелльмана
Украина отказала во въезде депутату Пелльману, критиковавшему поставки Киеву
10 июля 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украина не пустила на свою территорию немецкого депутата от партии «Левых» Зёрена Пелльмана, критиковавшего поставки вооружений киевскому режиму. Как сообщил представитель МИДа ФРГ Кристиан Вагнер, власти страны попросили обоснование у руководства Украины. По словам дипломата, германская дипмиссия на Украине уже вчера связывалась с властями.
«Мы сейчас снова обратимся к украинским властям по поводу этого инцидента, чтобы выяснить юридические причины отказа во въезде. Как вы видите из моего ответа, они нам пока не известны», — сказал Вагнер в рамках брифинга.

Известно, что поездка Пелльмана на Украину организована и связана с фондом, близким к партии немецкого парламентария.

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VG: Норвегия передаст Украине шесть F-16 в этом году
10 июля 2024, 15:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Шесть истребителей F-16 передаст Украине Норвегия. Такое заявление на саммите НАТО в Вашингтоне сделал норвежский премьер Йонас Гар Стёре.
«Норвегия приняла решение передать на безвозмездной основе Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году», — процитировали его журналисты VG.

На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки вооружений киевскому режиму. Кроме того, украинским неонацистам оказывают финансовую помощь.

Москва заявляла о готовности к переговорам после того, как Украина выполнит ряд условий со своей стороны.

Российские власти также не единожды говорили о том, что поставки иностранных вооружений только затягивают конфликт, поэтому такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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#украина
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#новости
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Замглавреда RT Белкина ответила на обвинения Минюста США в «создании «ботофермы»
10 июля 2024, 14:41

Фото: iStock/metamorworks

Заместитель главреда RT Анна Белкина прокомментировала обвинения Минюста США в якобы создании «ботофермы» на базе издания для ФСБ.
«С удовольствием тружусь на ферме, то бишь на даче, выращиваю помидоры с клубникой, но, к сожалению, без помощи ФСБ», — прокомментировала Белкина.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России очень сложно достучаться информационно до Запада, особенно после инцидента с киевской больницей. Как передают argumenti.ru, по словам Пескова, западные страны просто ничего не хотят слышать.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.

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#люди
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В США испугались реакции Зеленского по итогам саммита НАТО
WP: Зеленского предостерегут от публичного недовольства на саммите НАТО
10 июля 2024, 14:33

США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс. Об этом информирует The Washington Post.
Уточняется, что Вашингтон также попросит украинского лидера Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в 2023 году. Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

Напомним, саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.

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Производящее крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» работает 24/7
10 июля 2024, 13:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Предприятие, на котором разрабатываются и производятся крылатые ракеты, работает в режиме 24/7. Об этом рассказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».
«В ходе визита министр обороны поставил перед нами задачи на 2024-2025 гг. Мы эти задачи приняли, их выполнение идет в необходимом темпе. Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию», — рассказал Богатиков.

По его словам, работа на предприятии ведется в три смены или в две, продленные до 10-12 часов, семь дней в неделю. Он подчеркнул, что коллектив понимает поставленные задачи.

АО «ГосМКБ «Радуга» разрабатывает и производит крылатые ракеты различного назначения.

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В ЕП раскрыли, чем на самом деле является НАТО
Уоллес считает НАТО террористической организацией, служащей интересам США
10 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО является террористической организаций, служащей американским интересам и ВПК. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — написал Уоллес на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выступил с заявлением, что страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО.

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Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины
Onet: вето Венгрии не дает Польше вернуть 2 млрд евро из Европейского фонда мира
10 июля 2024, 13:24

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное ей оружие. Об этом сообщает Onet.
По словам одного из чиновников, если бы Венгрия не заблокировала выплаты, то Польша уже бы получила большую часть средств обратно. Он также отметил, что в общей сложности количество отправленных Варшавой средств достигло порядка 4,5 млрд евро.

Согласно информации источника, польские власти уже разработали план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.

Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

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Песков: Слова Стармера об ударах Storm Shadow по России - безрассудны
10 июля 2024, 13:17

Фото: Сайт Кремля

Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России.
По словам Пескова, в Кремле пока не ознакомились с заявлением британского премьера. Однако, если это действительно так, то это ещё один безответственный шаг, который может привести к эскалации напряжённости.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Storm Shadow — это управляемые ракеты класса «воздух — земля», разработанные совместно французской Matra и британской British Aerospace. Их французское название — Scalp. Ракеты предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 километров. Впервые Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.

Украина уже неоднократно применяла эти ракеты. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре таких ракеты над Крымом.

Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь, предоставляемую Киеву.

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ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки

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ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки
10 июля 2024, 13:12

Кадры с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки показал ЦОС ФСБ. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известно, что россиянина, который служил на авианосце в Мурманске, хотели завербовать украинские спецслужбы. Разведка Украины вышла с ним на связь через мессенджеры. Один из ее представителей представился Олегом.

Военнослужащего ВС РФ склоняли к совершению теракта при помощи психологического давления, угроз и обещаний выезда за границу по поддельным документам. Кроме того, Олег обещал офицеру крупную денежную сумму.

Кураторы предоставили ему компоненты, чтобы собрать зажигательное устройство. Российский военный обратился к силовикам, злоумышленнику отправили запись, где теракт на судне инсценировали под плановые учения, проверяющие готовность личного состава к действиям по пожарной тревоге.

По утверждению Олега, который впоследствии перестал выходить на связь, операция контролировалась лично главой украинской разведки Кириллом Будановым*.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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