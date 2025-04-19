Орбан: Приём Украины в Евросоюз даст Киеву карт-бланш на бесконечную войну

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Неминуемым последствием вступления Украины в Европейский союз (ЕС) будет бесконечная война. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. Венгерское правительство последовательно выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. Как считает венгерский премьер, Брюссель пытается присоединить к союзу страну, не имеющую чётких границ, суверенитета и нормально функционирующей экономики. Такой шаг может быть фатальным для всей Европы.
«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил Орбан.
Он также предупредил, что если Украина вступит в ЕС, то европейским налогоплательщикам придётся кормить и содержать её армию на протяжении десятилетий.
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«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — заявил Орбан.
Он также предупредил, что если Украина вступит в ЕС, то европейским налогоплательщикам придётся кормить и содержать её армию на протяжении десятилетий.
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Александр Бойцов