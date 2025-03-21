Орбан: В глазах многих лидеров ЕС можно прочитать осознание поражения Украины

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Многие европейские лидеры вполне осознают, что Украина уже безнадёжно проиграла в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги саммита ЕС, прошедшего 20 марта в Брюсселе.
«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться в конфликт было для Европы плохим решением. Венгры были правы», — сказал политик в эфире радио Kossuth.
Он также добавил, что ситуация со вступлением Украины в Евросоюз «ещё не хороша, но уже улучшается». Орбан пояснил, что со временем всё сообщество вынуждено будет признать, что присоединение к нему Киева означало бы неизбежный крах экономики Европы. Венгерский премьер также напомнил, что в его стране власти организуют опрос населения по поводу приёма Украины в ЕС, а другие государства этого не делают.
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