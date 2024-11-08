В Кремле ответили, передавала ли Россия Украине послание через Венгрию

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Российская сторона ничего не передавала Украине через венгерского премьера Виктора Орбана, проинформировал журналистов на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, через Орбана ничего не передавал (президент России Владимир Путин), — прокомментировал Песков.
Ранее сообщалось, что украинская сторона, возможно, попыталась смягчить позицию Венгрии по вопросам отношений государств. Такое предположение высказал аналитик Денис Денисов, объясняя визит Владимира Зеленского в Будапешт.
«…Украинской стороне надо как-то попытаться смягчить позицию Венгрии относительно Украины, чтобы ещё ко проблемам не прибавилась ещё одна, связанная с тем, что Орбан будет убеждать нового главу США минимизировать поддержку Украины», — комментировал эксперт.Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет Украину с приходом к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа. Будущий хозяин Белого дома приступит к своим обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.
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Никита Кротов