Трамп угрожал Путину «бомбить Москву», если тот решит напасть на Украину

09 июля 2025, 11:31

CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на запись.







«Я сказал Путину: "Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чёртям. Говорю вам, у меня нет выбора"….«А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Но он поверил мне на 10%», — сказал Трамп на аудиозаписи.