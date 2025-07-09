Трамп угрожал Путину «бомбить Москву», если тот решит напасть на Украину
CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин
Дональд Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на запись.
«Я сказал Путину: "Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чёртям. Говорю вам, у меня нет выбора"….«А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Но он поверил мне на 10%», — сказал Трамп на аудиозаписи.
Президент США добавил, что озвучил такие же угрозы на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, председатель КНР посчитал Трампа сошедшим с ума.
Ранее на Западе объяснили резкую смену позиции Дональда Трампа по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».