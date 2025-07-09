В МИД России усомнились в психическом здоровье генсека НАТО
Захарова: слова Рютте о РФ и КНР заставляют задуматься о его ментальном здоровье
Заявление генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае вызывает недоумение и заставляет задуматься о его ментальном здоровье. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала недавние заявления генерального секретаря Североатлантического альянса о том, что если председатель КНР Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он сначала позвонит российскому лидеру Владимиру Путину.
«О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая?» — задалась вопросом Захарова.
Сотрудничество Москвы и Пекина в военной области не направлено против третьих стран и соответствует международному праву, заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил генсеку НАТО сибирским лагерем и посоветовал учить русский. Подробнее читайте в материале «Радио 1».