Орбан призвал сменить руководство Евросоюза

Фото: РИА Новости/Стрингер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель предоставил европейцев самим себе, поэтому необходима смена руководства Евросоюза.
По его словам, политика Евросоюза слишком далека от простого народа. Венгрия во время своего представительства в ЕС планирует вновь «сделать Европу великой».
Орбан подчеркнул, что смена руководства не произойдёт сама по себе, исключительно в принудительном порядке.
В заключение он добавил, что среди представителей ЕС, заседающих в Брюсселе, должно появиться как можно больше европейцев. Орбан заявил, что «необходимо занять Брюссель», что и будет реализовываться в 2024 году.
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Орбан подчеркнул, что смена руководства не произойдёт сама по себе, исключительно в принудительном порядке.
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Анастасия Чинкова