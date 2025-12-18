Стало известно о шпионящем дроне-разведчике США вблизи Крыма

18 декабря 2025, 08:44

Дрон-разведчик США заметили в акватории Черного моря со стороны Севастополя

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk заметили в акватории Черного моря со стороны Севастополя. Это подтверждает портал отслеживания полетов Flightradar24.