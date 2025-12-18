Стало известно о шпионящем дроне-разведчике США вблизи Крыма
Дрон-разведчик США RQ-4 Global Hawk заметили в акватории Черного моря со стороны Севастополя. Это подтверждает портал отслеживания полетов Flightradar24.
Согласно интерактивной карте, беспилотник с кодовым названием FORTE10 около трех часов назад стартовал от военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии, после чего пролетел над Грецией и Болгарией, где долго кружил в районе города Варна. Затем он занял позицию для наблюдения над Черным морем, совершая полеты недалеко от крымского побережья. Позже аппарат направился к Турции, где продолжил боевое дежурство.
RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный беспилотник, способный оставаться в воздухе до 36 часов, набирать высоту до 18 тысяч метров и преодолевать расстояния до 23 тысяч километров в час.
