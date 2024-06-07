Военный психоз: Орбан сделал жёсткое заявление об отправке войск Запада на Украину

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Если Запад говорит о возможной отправке своих войск на помощь Киеву, значит, этот вопрос уже решён. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Это не угрозы, это уже факты. Когда вы (журналисты. — ред.) сообщаете о чем-то, как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины», — заявил Орбан.
Ранее французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.
Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.
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Элина Позднякова