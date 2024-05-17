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Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью

Орбан: премьер Словакии Фицо находится между жизнью и смертью после покушения
17 мая 2024, 13:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в критическом состоянии после покушения на его жизнь.
«В настоящее время Роберт Фицо сражается за свою жизнь, находясь на грани жизни и смерти», — цитирует Орбана ТАСС.
Он также отметил, что с политической точки зрения это огромная потеря для Будапешта, и даже если премьер-министр выживет, ему потребуется время на восстановление до возможности возобновления своей работы.



15 мая произошло покушение на Фицо, который неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и ее присоединения к НАТО. Инцидент произошел после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы Словакии, Братиславы.

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Учитель труда два года занимался сексом с учениками в Череповце
Учитель труда два года развращал учеников в Вологодской области
17 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Учитель труда в Череповце Вологодской области на протяжении двух лет занимался оральным сексом с учениками школы, в которой она работал. Об этом пишет Baza.
21-летний учитель учится на четвёртом курсе Череповецкого государственного университета и по совместительству преподает уроки труда в школе. Следствие считает, что мужчина соблазнял учеников 6-8 классов. Он вёл с ними «секс-просвещающие» занятия и занимался оральным сексом с мальчиками прямо в кабинете. В настоящее время известно уже о двух жертвах трудовика.

Одного мальчика учитель развращал с 2022 года, со вторым интимное общение началось в декабре 2023 года. Всё происходило на территории школы.

Педофила задержали и возбудили не него уголовное дело.

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#мужчина
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Феминистку Маршенкулову заочно арестовали за оправдание терроризма
17 мая 2024, 12:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Феминистка Залина Маршенкулова была заочно арестована на два месяца Перовским районным судом Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Согласно решению суда, срок ареста начнется с момента ее задержания, экстрадиции или депортации на территорию России. Маршенкулова обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

Ранее следствие запросило заочный арест в отношении феминистки. Уголовное дело было возбуждено после публикации в ее Telegram-канале поста, который эксперты Московского исследовательского центра считают признаком оправдания терроризма, в связи с терактом против военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

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На Кубани подростки избили участника спецоперации
17 мая 2024, 12:26

Фото: iStock/globalmoments

На Кубани подростки толпой избили бойца СВО в ходе конфликта. Кадры избиения опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На видео видно, как подросток сбивает военного с ног, в это время к ним подбежали ещё несколько парней, которые окружили дерущихся, после чего началось групповое избиение.

В главке Следственном комитете региона пояснили, что у ветерана СВО произошёл конфликт с группой молодых людей. При этом повод не уточнили. В отношении подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что мужчина из Краснодара избил раненого участника СВО по больным ногам из-за громкой музыки.

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ФСБ ликвидировала связанного с ИГ* российского военного
В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала российского военного, связанного с ИГ*
17 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/Grigorenko

В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала 25-летнего российского военнослужащего, связанного с ИГИЛ*, пишет Baza.
По данным канала, военнослужащий из Ростовской области служил в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. 15 мая против него возбудили дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). 16 мая спецназ ФСБ попытался задержать мужчину в Ногайском районе, однако он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Сообщается, что военнослужащий планировал теракты против сотрудников правоохранительных органов. С места перестрелки изъяли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство. Как уточняет РИА Новости, у него также нашли переписку с координаторами, находящимися за границей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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Власти Новороссийска сообщили о масштабах повреждений после атаки дронов ВСУ
Власти Новороссийска: при атаке БПЛА были повреждены гражданские предприятия
17 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/FelixRenaud

Гражданские предприятия Новороссийска оказались повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель городской администрации.
По его словам, повреждения получили несколько гражданских предприятий города. На технологическом процессе инцидент не сказался. В настоящее время заводы продолжают работу в привычном режиме.

В городской администрации Новороссийска исключили попадание дронов в военные объекты. Также сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

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#заводы
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«Расчленили и подожгли»‎: На польской ферме убили украинца
На ферме в польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли украинца
17 мая 2024, 10:42

Фото: iStock / Nirut Punshiri

В польской деревне Рокицыны убили, расчленили и подожгли гражданина Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Сообщается, что трагедия произошла на ферме, где работал мужчина без трудового договора. После убийства его тело расчленили, а потом пытались сжечь, чтобы сокрыть следы.

По подозрению в расправе были задержаны работник и владелец фермы, а также жена собственника. Её задержали за неоказание помощи потерпевшему и сокрытие следов преступления. Двое задержанных сознались в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Махачкале расстреляли бойца поп-ММА Залимхана Юсупова. Предварительно, из-за его пристрастия к наркотикам. У спортсмена четыре ранения ног и рук. Компания молодых людей подошла к нетрезвому бойцу на улице. Парни высказали ему за употребление запрещёнки, позор спорта и республики. Завязался конфликт, который перерос в драку с огнестрелом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина
17 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/artisteer

Сотрудники полиции задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время подробности задержания не приводятся. Также неизвестно по какому делу проходит Кабардин. Сообщается, что от должности задержанный не отстранен.

Прежде в краевом правительстве проходили обыски, пишет издание.

Иван Кабардин занимает пост заместителя председателя регионального правительства с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования по нескольким адресам, связанным с фигурантом, прошли обыски. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#задержание
#уголовное пост
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Лжесоцработницы украли у подмосковной пенсионерки более миллиона рублей
17 мая 2024, 09:22

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Двух женщин, подозреваемых в краже крупной суммы у пенсионерки из Ногинска, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщины пришли в квартиру пенсионерки, представились соцработницами и рассказали, что в России идёт замена пятитысячных купюр. Пенсионерка пригласила «соцработниц» на кухню, а сама пошла в комнату, чтобы принести деньги для обмена. Далее пока одна из злоумышленниц отвлекала хозяйку разговорами, вторая пошла в комнату и украла из шкафа более миллиона рублей, после чего обе скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить, на какой машине уехали злоумышленницы и задержали их на одной из улиц в городе Чехов. Лжесоцработницами оказались жительницы Челябинской области 27 и 29 лет. Они рассказали, что поделили между собой украденные деньги и потратили их на личные нужды.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под залог. Сейчас полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#пенсионерка
#полиция
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Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ
В сети опубликовали кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ
17 мая 2024, 08:53

Фото: istock / O_Lypa

ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Туапсе. Кадры пожара на объекте опубликовал телеграм-канал Shot.
На видеозаписи видно, как рядом с очагом возгорания образовался густой дым. В настоящее время пожар потушен, жертв удалось избежать. По предварительным данным, возгорание на НПЗ произошло из-за попадания одного беспилотника.

Прежде информацию об атаке ВСУ на российский регион подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВСУ выпустили 44 беспилотника по Краснодарскому краю.

Также украинская сторона предприняла попытку атаки дронами Крыма, Белгородской и Курской областей.

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