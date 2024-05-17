Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью

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По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в критическом состоянии после покушения на его жизнь.
«В настоящее время Роберт Фицо сражается за свою жизнь, находясь на грани жизни и смерти», — цитирует Орбана ТАСС.Он также отметил, что с политической точки зрения это огромная потеря для Будапешта, и даже если премьер-министр выживет, ему потребуется время на восстановление до возможности возобновления своей работы.
15 мая произошло покушение на Фицо, который неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и ее присоединения к НАТО. Инцидент произошел после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы Словакии, Братиславы.
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