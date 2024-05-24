Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. Об этом сообщает радио Blikk.
По мнению Орбана, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ. Премьер-министр добавил, что у России нет желания «захватывать весь западный мир».
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.
Напомним, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Североатлантический альянс планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать Россию.
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Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.
Напомним, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Североатлантический альянс планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать Россию.
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Екатерина Коршунова