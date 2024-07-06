Фото: сайт Кремля
Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины.
По словам Карлсона, любой, кто препятствует этому, «поддерживает зло». Российский лидер ранее сообщил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине.
Стоит отметить, что мирные инициативы по Украине, предложенные российским президентом, не получили отклик от Запада. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, западные политики не проявляли интерес к данным мирным инициативам.
Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».
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Стоит отметить, что мирные инициативы по Украине, предложенные российским президентом, не получили отклик от Запада. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, западные политики не проявляли интерес к данным мирным инициативам.
Напомним, днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в московском аэропорту Внуково. Он прибыл в российскую столицу, чтобы провести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ранее Орбан заявлял, что его визит в РФ — это следующий шаг для продолжения «мирной миссии».
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Екатерина Коршунова