Фото: Официальный сайт Кремля
Политика НАТО, которую альянс проводит на Украине, противоречит его ценностям, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для издания Newsweek.
Венгерский премьер напомнил, что основной задачей, ради которой был создан Североатлантический альянс — это защита, а не нападение. Сегодня же, подчеркнул Орбан, НАТО всё чаще заявляет о неизбежности масштабного военного столкновения и работает в пользу разжигания конфронтации.
Орбан отметил, что Венгрии удалось достигнуть определённого соглашения с альянсом, которое освобождает её от поддержки Украины, как военной, так и финансовой.
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«НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — считает политик.
Орбан отметил, что Венгрии удалось достигнуть определённого соглашения с альянсом, которое освобождает её от поддержки Украины, как военной, так и финансовой.
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Евгения Парфентьева