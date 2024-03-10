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Орбан рассказал о плане Трампа по завершению украинского конфликта

Орбан: у Трампа есть план урегулирования конфликта на Украине
10 марта 2024, 23:39
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

У бывшего президента США Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Орбан в интервью телеканалу M1.
По словам Орбана, у Трампа есть крайне подробный план, как положить конец кризису на Украине.

«Но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», – уточнил венгерский премьер.


Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#дональд трамп
#виктор орбан
#украина
#сша
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#помощь
#деньги
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На Западе раскрыли детали увольнения Нуланд
Аналитик Меркурис: Нуланд уволили из-за разгрома ВСУ Россией летом 2023 года
11 марта 2024, 00:00

Фото: сайт Госдепартамента США

Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran прокомментировал сообщения об отставке заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Меркурис предположил, что Нуланд была уволена после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от России летом 2023 года.

«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.

Ранее Мария Захарова сообщила, что причины предстоящей отставки Нуланд связан с провалом антироссийского курса.

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#сша
#чиновники
#дипломат
#всу
#сво
#россия
#украина
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Зеленский объявил о скором визите Макрона на Украину
Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев
10 марта 2024, 23:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X сообщил, что Киев посетит его французский коллега Эммануэль Макрон.
Президент Зеленский рассказал, что у него состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Политики обсудили текущую ситуацию в зонах боевых действий на Украине и недавнюю международную конференцию в Париже по оказанию помощи стране.

«Также мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», – объявил украинский лидер.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что поддержка Францией Украины не подвергается действию «лимитов».

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#франция
#украина
#владимир зеленский
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Бывшего премьера Чехии Бабиша сочли на родине угрозой национальной безопасности
Czech Radio: МИД Чехии назвал экс-премьера Бабиша угрозой нацбезопасности
10 марта 2024, 23:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш начинает представлять угрозу безопасности Чехии из-за его «пацифистских» высказываний по поводу событий в Украине, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский в воскресенье в ток-шоу чешского телевидения. Об этом сообщает Czech Radio.
Липавский обвинил лидера партии ANO в подрыве обороноспособности страны и ее международного авторитета в политическом плане, а также в том, что он ничего не смыслит во внешней политике. Бабиш же в ответ сказал, что Пиратская партия самого Липавского представляет угрозу безопасности и суверенитету Чехии из-за их подхода к миграции, поддержки отмены права вето на уровне ЕС и «братания» пиратов с лидером словацкой оппозиции Михалом Шимечкой.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш — миллиардер, медиамагнат и владелец транснационального агрохолдинга. Его даже сравнивали с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони: журнал Foreign Policy назвал его «Бабискони», в ответ на что Бабиш грозился подать в суд.

Занимавший пост главы чешского кабинета министров до 2021 года Бабиш не раз критиковал нынешние власти Чехии (включая президента страны Петра Павела и нынешнего премьера Петра Фиалу) за их однозначную поддержку Украины и желание победы последней над Россией на поле боя. Лидер партии «Акция недовольных граждан» (ANO) уже не раз высказывал сожаление по поводу того, что никто из официальных лиц Чехии не выступает за решение украинского конфликта путём мирных переговоров.

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#чехия
#украина
#мид
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Премьер Израиля Нетаньяху раскрыл сроки окончания операции в Газе
Нетаньяху: Операция Израиля в Газе закончится через 1-2 месяца
10 марта 2024, 23:23

Фото: iStock/Tomas Ragina

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда закончится военная операция Израиля против вооруженного крыла палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, передает издание Politico.
Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил три четверти батальонов боевиков-террористов ХАМАС. По словам Нетаньяху, до завершения операции осталось от одного до двух месяцев.

«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», – допустил он.

Ранее канцелярия премьер-министра обнародовала план эвакуации жителей из зоны боевых действий в Газе.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#операция
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Орбан: Трамп не будет давать деньги Украине, если выиграет президентские выборы
10 марта 2024, 23:11

Фото: сайт Дональда Трампа

Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если станет президентом США. Об этом заявил по результатам встречи с политиком премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сам он, в свою очередь уточнил, что если американское финансирование прекратится, то Европа не сможет выделять средства на конфликт, и он закончится.
Премьер-министр Венгрии и бывший президент США встретились в пятницу вечером, беседа проходила в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и продолжалась час. После беседы программа продолжилась ужином и концертом, Трамп пригласил Орбана на выступление трибьют-группы.

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он всё ещё был президентом США» (цитата по РИА Новости), — так охарактеризовал премьер Венгрии бывшего американского президента, добавив, что повторное избрание Дональда Трампа отвечало бы интересам всего мира.

В свою очередь, Трамп назвал Виктора Орбана «фантастическим лидером» и отнюдь не противоречивой фигурой.

По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома. Заметим, что это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа. Они утверждают, , что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.


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#дональд трамп
#виктор орбан
#украина
#сша
#деньги
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В России отреагировали на подготовку США ответа на ядерный удар по Украине
Швыткин: подготовка США к ответу на ядерный удар по Украине признак безумия
10 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Подготовка США к ответу на ядерный удар России по Украине не понятна. Таким мнением с изданием «Лента.ру» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также сообщил, что российские ядерные силы находятся в боевой готовности, так как от западных союзников Украины и США можно ожидать чего угодно.

Швыткин уверен, что подобными заявлениями США пытаются оправдать подготовку своих ядерных снарядов или даже превентивный удар по России.

Прежде сообщалось, что в США предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#конфликт
#нато
#удар
#рф
#ядерное оружие
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В МИД Украины ответили на призыв папы Римского к переговорам с РФ
Кулеба заявил, что Украина не будет поднимать белый флаг в конфликте с РФ
10 марта 2024, 19:10

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не собирается поднимать «белый флаг» в своем вооруженном противостоянии с Россией.
Это заявление было опубликовано в аккаунте главы украинского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).

Кулеба высказал свое мнение в ответ на замечания папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что для Украины существует только один флаг — сине-желтый.

«Мы не будем поднимать другие флаги», — подчеркнул министр.
Он также призвал Ватикан избегать повторения исторических ошибок, хотя не уточнил, о каких именно ошибках идет речь.

В заключение, Кулеба выразил надежду, что в ближайшее время папа Римский Франциск сможет посетить Украину.

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#сша
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#украина
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#министр
#дефицит
#заявление
#twitter
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#папа римский
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Скотт Риттер: США планировали удар по России после майдана в 2014 году
10 марта 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

США спланировали и организовали переворот на Украине для того, чтобы затем спровоцировать войну с Россией для того, чтобы ослабить её потенциал. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В интервью журналисту Гарланду Никсону он рассказал, что помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд изначально вовсе не думала ни о какой дипломатии. Она курировала на Украине проведение тайных операций с одной целью — дестабилизировать Россию, пояснил экс-разведчик. По его словам, затевалась война, чтобы расшатать ситуацию в России, ослабить её экономику.

Риттер уверен, что именно для этих целей на Украине затевался переворот, а затем создавались ячейки ЦРУ по всей стране. По словам бывшего разведчика, 12 баз Центрального разведывательного управления должны были работать исключительно на дестабилизацию России.

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#сша
#война
#интервью
#украина
#россия
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Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине
10 марта 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжать скрывать присутствие военных НАТО на Украине Польша уже не могла, приводит ее слова издание РИА Новости.
Прежде глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал о том, что на Украину будут направлены военные НАТО.

Захарова отметила, что нет никакого смысла сопротивляться тому факту, что военнослужащие из ряда стран альянса уже участвуют в военных действиях на стороне ВСУ.

Ранее Захарова назвала законные цели ВС РФ в Европе при возможном конфликте с НАТО.

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#военные
#мид
#мария захарова
#нато
#всу
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