Орбан рассказал о плане Трампа по завершению украинского конфликта

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
У бывшего президента США Дональда Трампа есть план по прекращению конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Орбан в интервью телеканалу M1.
По словам Орбана, у Трампа есть крайне подробный план, как положить конец кризису на Украине.
Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.
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«Но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», – уточнил венгерский премьер.
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Александр Климов