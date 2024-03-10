Орбан: Трамп не будет давать деньги Украине, если выиграет президентские выборы

Фото: сайт Дональда Трампа
Дональд Трамп не будет давать деньги Украине, если станет президентом США. Об этом заявил по результатам встречи с политиком премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сам он, в свою очередь уточнил, что если американское финансирование прекратится, то Европа не сможет выделять средства на конфликт, и он закончится.
Премьер-министр Венгрии и бывший президент США встретились в пятницу вечером, беседа проходила в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и продолжалась час. После беседы программа продолжилась ужином и концертом, Трамп пригласил Орбана на выступление трибьют-группы.
В свою очередь, Трамп назвал Виктора Орбана «фантастическим лидером» и отнюдь не противоречивой фигурой.
По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома. Заметим, что это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.
Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа. Они утверждают, , что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.
Читайте также:
Трамп встретился с Орбаном в своем поместье во Флориде
В случае своего переизбрания Трамп заставит Украину вернуться к переговорам с РФ
Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи другим странам
«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он всё ещё был президентом США» (цитата по РИА Новости), — так охарактеризовал премьер Венгрии бывшего американского президента, добавив, что повторное избрание Дональда Трампа отвечало бы интересам всего мира.
По данным венгерской стороны, темами переговоров стали конфликт на Украине и американско-венгерские отношения. Орбан 7 марта посетил Вашингтон, выступив в консервативном исследовательском центре Heritage Foundation. Он прибыл в США не по приглашению Белого дома. Заметим, что это уже третья личная встреча Трампа и Орбана. При этом премьер-министр Венгрии никогда не встречался с действующим президентом США Джо Байденом.
Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом написало ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа. Они утверждают, , что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.
Читайте также:
Трамп встретился с Орбаном в своем поместье во Флориде
В случае своего переизбрания Трамп заставит Украину вернуться к переговорам с РФ
Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи другим странам
Артем Путинцев