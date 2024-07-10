Орбан: растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что растущее участие НАТО в конфликте на Украине становится все более опасным, а сам Североатлантический альянс отходит от своих первоначальных целей и становится все более военным блоком. Об этом он сообщил в видеообращении в своих соцсетях перед началом юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
«НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией», – пояснил Орбан.По словам венгерского премьера, о растущей военизации блока говорит то, что альянс берет на себя все более активную роль в украинском конфликте. Орбан отмечает, что это крайне опасно и даже безответственно, ведь никто не может сказать, чем это кончится и куда приведет.
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