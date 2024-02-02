Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине

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Новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, выделенные Европейским Союзом, необходимы для поддержки экономики страны, а не для покупки вооружения украинской армии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула», — пояснил венгерский премьер-министр.Орбан указал, что без финансовой поддержки Киев не сможет выплачивать пенсии и другие выплаты населению.
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Алина Юрчак