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Орбан сдержанно ответил на оскорбления Зеленского

Орбан призвал сохранять спокойствие в ответ на оскорбления Зеленского
Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сдержанно отреагировал на оскорбления Владимира Зеленского, призвав в эфире радио Kossuth не реагировать на провокации и соблюдать стратегическое спокойствие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — заявил Орбан.


Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Он назвал венгерского премьера «назойливым гонцом Путина», отметив, что Украина нуждается в справедливом мире.

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#военные
#украина
#премьера
#венгрия
#владимир зеленский
МИД Грузии вызвал посла Британии после введения санкций против главы МВД страны
20 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд был вызван в министерство иностранных дел закавказской республики. Это произошло после того, как Лондон ввёл санкции против министра иностранных дел Грузии Вахтанга Гомелаури.
Об этом сообщает грузинский Первый канал, уточняя, что поводом для вызова посла во внешнеполитическое ведомство стало введение Великобританией санкций в отношении ряда высокопоставленных чиновников силового ведомства, в том числе и главы МВД.

Ранее в британском правительстве сообщили, что санкции вводятся Соединённым Королевством против Гомелаури и ещё четырёх сотрудников министерства внутренних дел. Ограничения подразумевают замораживание активов запрет на поездки. Официальный Лондон утверждает, что глава грузинского МВД его коллеги несут персональную ответственность за «серьёзные нарушения прав человека» во время протестов, вспыхнувших в стране после парламентских выборов 26 ноября.

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#ограничения
#поездки
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Слуцкий о «дуэли XXI века»: Россия уверена в своей военной мощи
20 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Россия полностью уверена в своей военной мощи и превосходстве русского оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, на это указывает предложение президента России Владимира Путина провести «дуэль XXI века».
«Возможности были продемонстрированы. И Западу пора прекратить заниматься бравадой, по сути, преступной по отношению к судьбе всего человечества. Альтернативы «Орешнику» нет, как и средств поражения. Это не Россия начала гонку вооружений. Нас вынудили защищаться», — пояснил Слуцкий в беседе с RT.
С похожей реакцией на предложение российского лидера выступил военный эксперт Андрей Кошкин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что «дуэль XXI века» — отличная идея, так как на Западе часто сомневаются в мощи российского вооружения, называя ​кадры с их демонстрациями мультфильмами.
«Вспомните март 2018 года, когда президент сделал доклад, и целый год все смеялись. Средства массовой информации на Западе утверждали, что это какие-то мультики, которые показал президент. А потом, когда убедились, что существует и «Авангард», и «Посейдон», и «Пересвет», — все были в шоке и смешки поутихли», — подчеркнул эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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#приговор
#сша
#россия
#эксперт
#президент
#авангард
#вооружения
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Политолог Блохин о словах Келлога: Киев не готов к мирным переговорам
20 декабря 2024, 12:42

Фото: iStock/Diy1

Киев не готов к мирным переговорам с Москвой, так как его требования о возврате Крыма и новых регионов неприемлемы для России. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что обе стороны конфликта готовы к переговорам.
По мнению Блохина, речи о том, что Киев готов к переговорам звучат уже очень давно, однако их проблема в том, что они подразумевают выход Украины к границам 1991 года, что неприемлемо для Москвы.
«Поэтому в реальности вроде бы все готовы, а никто не знает, как этот переговорный процесс закончится и на чьих условиях. Тем более что Трамп не принимает решения, а Келлог тем более не принимает решения», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Вместе с тем Владимир Зеленский назвал ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. Как сообщает Общественная Служба Новостей, лидер киевского режима считает, что настоящие гарантии могут исходить только от НАТО.
«При этом Зеленский сказал, что для вступления в альянс, Украине нужны хоть какие-нибудь гарантии безопасности и их нужно обсуждать отдельно и с США, и с Европой», — пишет издание.

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#сша
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#украина
#заявление
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#нато
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#трамп
#служба
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Ветеран СВО стал мэром города в Свердловской области
Ветеран СВО назначен на должность главы Туринского округа в Свердловской области
20 декабря 2024, 12:39

Владимир Моисеев (Кадр из видео телекомпании «Вектор» в соцсети «ВКонтакте»)

Ветеран специальной военной операции (СВО) Владимир Моисеев стал главой Туринского городского округа в Свердловской области.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу местной администрации в соцсети «ВКонтакте», Моисеев был избран путём открытого голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.

До этого ветеран СВО работал в системе энергосбыта и сам был депутатом. В зоне спецоперации он служил по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Во время прямой линии глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.

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#ветеран
#сво
#екатеринбург
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Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбанова приехал в Россию осенью
20 декабря 2024, 12:31

Фото: istockphoto/shironosov

Предполагаемый исполнитель террористического акта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию нынешней осенью.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. В четверг, 19 декабря, Басманный районный суд города Москвы поместил под стражу предполагаемого преступника гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова. Он обвиняется по статьям «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию приехал в Москву осенью 2024 года. Он получил самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, установил его на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. СВУ он привёл в действие дистанционно, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. За совершение теракта исполнителю было обещано 100 тысяч долларов и возможность проживания в одной из стран Евросоюза.

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#суд
#теракт
#дома
#новости
#электросамокат
#взрыв
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Появились кадры с последствиями удара ВС РФ по пункту управления СБУ
20 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/ vadimrysev

В Сети появились кадры с последствиями удара армии РФ по пункту управления СБУ на Антоновича, 75 (бывшая улица Горького) в Киеве. Фото опубликовал Телеграм-канал SHOT.
На фотографии видно, что в здании выбиты все окна, а автомобили, которые были припаркованы рядом, сгорели, кирпичный забор разрушился.

Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ в ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию.



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В Евросовете назвали ошибкой заявление о том, что Украина должна победить
20 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/artJazz

В Евросовете назвали ошибкой заявление на их сайте о том, что «Украина должна победить в этой войне». Лидеры Евросоюза, вероятно, стараются избегать таких формулировок, пишет газета Politico.
Так, например, в заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря отмечается, что «Россия не должна одержать верх»

Издание указывает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Украина должна одержать победу в конфликте. Однако лидеры Евросоюза, по всей видимости, не могут заставить себя зайти настолько далеко.

Несмотря на такую установку Politico обнаружила, что на сайте Евросовета опубликовано заявление о принятии 15-го пакета антироссийских санкций, в котором говорится, что «Украина должна выиграть эту войну».

Чиновник Евросовета, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой, отметил, что это была ошибка, которую непременно исправят.

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#конфликт
#россия
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Маск рассказал, что может спасти немцев
Маск: только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ
20 декабря 2024, 12:02

Фото: istockphoto/photosvit

Американский предприниматель Илон Маск выразил свою поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что именно она может спасти Германию. Такое мнение бизнесмен высказал в своем посте в социальной сети X.
Он сделал репост сообщения немецкой политической активистки, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Активистка отметила, что Мерц «в ужасе» от идеи, что Германии стоит последовать примеру Илона Маска и аргентинского лидера Хавьера Милея.

Маск, подчеркивая важность диалога с АдГ, отметил, что Мерц уклоняется от обсуждения с этой партией. Комментарий Маска вызвал реакцию сопредседателя АдГ и кандидата в канцлеры Германии Алисы Вайдель, которая согласилась с его мнением и подтвердила, что он совершенно прав.

Ранее стало известно, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Илона Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рябков: Будущий спецпосланник по Украине Келлог пока не обращался к РФ
20 декабря 2024, 11:50

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Предложения США по Украине носят скорее умозрительный и неофициальный характер. Например, будущий спецпосланник американского президента Келлог пока не обращался к России с просьбой о контактах.
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что ведомство, конечно, проводит мониторинг того, что говорится, пишется и публикуется лицами, которые со временем займут официальные посты. Однако заявления и предложения Кита Келлога, которого Трамп собирается назначить специальным посланником по Украине, статуса и официального характера не имеют, пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу мирного урегулирования на Украине излагалась уже неоднократно. О ней прекрасно осведомлена как уходящая администрация США, так и те чиновники и официальные лица, которые придут ей на смену. Если Келлогу в своих построениях будет опираться на здравый смысл, ему так или иначе придётся работать с тем набором идей, которые предложила Россия, заключил замминистра.

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#чиновники
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