Орбан сдержанно ответил на оскорбления Зеленского

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сдержанно отреагировал на оскорбления Владимира Зеленского, призвав в эфире радио Kossuth не реагировать на провокации и соблюдать стратегическое спокойствие.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Он назвал венгерского премьера «назойливым гонцом Путина», отметив, что Украина нуждается в справедливом мире.
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«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — заявил Орбан.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Он назвал венгерского премьера «назойливым гонцом Путина», отметив, что Украина нуждается в справедливом мире.
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Элина Позднякова