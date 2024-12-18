Орбан пытается получить от Зеленского ответ о рожественском перемирии

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — написал Орбан в соцсети X.Он отметил, что предложение о перемирии на Рождество по-прежнему остается в силе.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.
После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.
Читайте также:
В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине
Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским
Зеленский попытался унизить Орбана
Элина Позднякова