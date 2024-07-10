Орбан спрогнозировал следующие два месяца СВО

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Следующие пару месяцев спецоперации будут самыми драматичными. Такое опасение высказал венгерский премьер Виктор Орбан в своем конфиденциальном докладе председателю Евросовета Шарлю Мишелю. Об этом пишет издание El Pais, сославшись на документ.
«Следующие два месяца на линии фронта на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо», — цитируют Орбана журналисты.
Премьер-министр Венгрии отметил высокую вероятность того, что на данный момент предложения прекратить огонь воспримут более благосклонно, указывается в материале.
Кроме того, убежден Орбан, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на мирный диалог Москвы и Киева до конца 2024 года, утверждают обозреватели.
Орбан посещал столицу 5 июля в рамках встречи с Путиным. Политики обсудили украинский кризис и ряд других вопросов.
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Никита Кротов