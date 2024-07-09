Орбан указал на увеличение шансов на перемирие на Украине

Фото: сайт Кремля
Шансы на перемирие на Украине значительно увеличились. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС в отчёте о визите в Россию.
Документ, представленный информационным агентством DPA, датирован 5 июля.
Орбан отметил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным может утверждать, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.
Венгерский премьер призвал представителей Евросоюза взять на себя инициативу для продвижения прекращения боевых действий на Украине. Он добавил, что сейчас политическое лидерство США сильно ограничено из-за развернувшейся в стране избирательной кампании.
Саму же поездку в Россию, к которой негативно отнеслось большинство представителей ЕС, Орбан объяснил негативным влиянием конфликта на Украине на европейскую экономику.
Напомним, что Орбан прибыл в Россию в прошлую пятницу. Он провёл встречу с Путиным, в ходе которой были затронуты в том числе и вопросы, касающиеся Украины. Премьер утверждает, что поездка была продиктована интересами его страны и стремлением добиться мира на Украине.
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Орбан отметил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным может утверждать, что в настоящее время шансов на перемирие и начало мирных переговоров значительно больше, чем это было ранее.
Венгерский премьер призвал представителей Евросоюза взять на себя инициативу для продвижения прекращения боевых действий на Украине. Он добавил, что сейчас политическое лидерство США сильно ограничено из-за развернувшейся в стране избирательной кампании.
Саму же поездку в Россию, к которой негативно отнеслось большинство представителей ЕС, Орбан объяснил негативным влиянием конфликта на Украине на европейскую экономику.
Напомним, что Орбан прибыл в Россию в прошлую пятницу. Он провёл встречу с Путиным, в ходе которой были затронуты в том числе и вопросы, касающиеся Украины. Премьер утверждает, что поездка была продиктована интересами его страны и стремлением добиться мира на Украине.
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Анастасия Чинкова