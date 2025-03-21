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Politico: Провал плана по Украине нанёс удар по авторитету Каллас

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

План верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро столкнулся с трудностями на самых ранних этапах своего воплощения в жизнь. Это нанесло ощутимый удар по её авторитету.
Об этом пишет издание Politnco со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. В публикации отмечается, что глава европейской дипломатии, прежде чем продвигать свой план и затем просить у стран-участниц сообщества ещё больше денег, не провела с ними консультаций. Как следствие, Каллас не смогла заручиться предварительной поддержкой важнейших из сторон.

«Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения усилий всех 27 стран в едином направлении. Удар по ее авторитету очевиден», — пишут авторы материала.

Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с корреспондентом издания сказал, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр», не отдавая себе отчёта в том, что у неё теперь «совсем другая работа».

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При обстреле в Дзержинске пострадали два мирных жителя
При обстреле Дзержинска со стороны ВСУ ранены два мирных жителя
21 марта 2025, 10:58

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Город Дзержинск, расположенный в городском округе Горловка в ДНР, был обстрелян со стороны ВСУ. Два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА над республикой Крым. По данным Минобороны, дроны были сбиты около 7:10 по московскому времени.

Всего за ночь над Россией были уничтожены 43 украинских беспилотника, больше половины дронов (34) — над Волгоградской областью.

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Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
Путин подписал указ о награждении главы МИД Лаврова орденом Андрея Первозванного
21 марта 2025, 09:46

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного. Министр сегодня празднует своё 75-летие. С указом можно ознакомиться на сайте официального опубликования правовых актов.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность», — говорится в указе президента.
Сергей Лавров является постоянным членом Совета Безопасности Российской Федерации, чрезвычайным и полномочным посолом, заслуженным работником дипломатической службы Российской Федерации. С 2004 года возглавляет МИД РФ.

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Сербский вице-премьер Вулин: Спецслужбы РФ помогают в борьбе с цветной революцией
Вулин: Спасибо спецслужбам РФ за помощь в борьбе с цветной революцией в Сербии
21 марта 2025, 08:36

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские спецслужбы оказывают значительную помощь в борьбе с организуемыми извне попытками совершения цветной революции в Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости он напомнил, что спецслужбы обоих государств ранее официально договорились о сотрудничестве в области противодействия цветным революциям, и это соглашение остаётся в силе. Политик отметил, что российская сторона оказывает всемерную поддержку спецслужбам Сербии, в первую очередь, информационную.

«Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией. У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», — сказал Вулин.

В Сербии уже несколько месяцев продолжаются акции протеста и митинги студентов и сторонников оппозиционных сил. Они начались после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Например, 15 августа в Белграде прошёл митинг, в котором, по данным МВД республики, приняли участие 107 тысяч человек.

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NYT: Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай войны с Китаем
21 марта 2025, 05:39

Фото: iStock/Austin Nooe

Предприниматель Илон Маск получит доступ к сверхсекретным планам США на случай потенциальной войны с Китаем. Об этом сообщает The New York Times.
«Сверхсекретный брифинг, который будет посвящён планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов», — пишет газета.

Соответствующий брифинг для Маска должен состояться 21 марта. Ознакомит миллиардера со всеми планами Пентагон. При чем среди ведущих будут глава оборонного ведомства Пит Хегсет и исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. К тому же планируется участие главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Сэмюэля Папаро.

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#война
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Брюс: договоренность о полном прекращении огня на Украине очень близка
21 марта 2025, 05:07

Фото: iStock/IherPhoto

По словам официального представителя госдепа США Тэмми Брюса, договоренность о полном прекращении огня на Украине может случиться в очень скором времени. Об этом он заявил в эфире телеканала News Nation.
«Мы на расстоянии вздоха до полного прекращения огня, затем мы сможем начать говорить не только о мире на неделю или полгода, но о долгосрочном мире», — сказал Брюс.

С соответствующим заявлением ранее выступил и президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, переговоры с РФ и Украиной идут хорошо и все движется к завершению конфликта.

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