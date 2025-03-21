Politico: Провал плана по Украине нанёс удар по авторитету Каллас

Кайя Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)
План верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро столкнулся с трудностями на самых ранних этапах своего воплощения в жизнь. Это нанесло ощутимый удар по её авторитету.
Об этом пишет издание Politnco со ссылкой на источники в политических и дипломатических кругах. В публикации отмечается, что глава европейской дипломатии, прежде чем продвигать свой план и затем просить у стран-участниц сообщества ещё больше денег, не провела с ними консультаций. Как следствие, Каллас не смогла заручиться предварительной поддержкой важнейших из сторон.
Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с корреспондентом издания сказал, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр», не отдавая себе отчёта в том, что у неё теперь «совсем другая работа».
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«Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения усилий всех 27 стран в едином направлении. Удар по ее авторитету очевиден», — пишут авторы материала.
Кроме того, один из высокопоставленных дипломатов в разговоре с корреспондентом издания сказал, что Каллас «продолжает вести себя как премьер-министр», не отдавая себе отчёта в том, что у неё теперь «совсем другая работа».
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Александр Бойцов