Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу и опубликовал их в социальной сети X.
Венгерский политик отметил, что граждане страны требует от Брюсселя мира, свободы и единства.
Премьер-министр призвал добиться равенства перед законом для всех государств-членов Европейского союза, восстановить отнятые у стран полномочия и укрепить их независимость. Также Орбан потребовал бороться с коррупцией, защищать христианское наследие Европы и запретить противоестественное перевоспитание детей.
Читайте также:
Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине
В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины
Орбан: в ЕС обсуждают, кто сколько будет платить Киеву после отказа США
«Мы требуем мира в Европе и Союза, но без Украины», — отметил Орбан.
Премьер-министр призвал добиться равенства перед законом для всех государств-членов Европейского союза, восстановить отнятые у стран полномочия и укрепить их независимость. Также Орбан потребовал бороться с коррупцией, защищать христианское наследие Европы и запретить противоестественное перевоспитание детей.
Читайте также:
Венгрия может сорвать предстоящий саммит по Украине
В ЕС подготовили неприятный сюрприз для Украины
Орбан: в ЕС обсуждают, кто сколько будет платить Киеву после отказа США
Екатерина Коршунова