Трамп предложил Байдена проведение дебатов без правил

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп пригласил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена провести дебаты без правил. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», – сообщил он.
По словам политика, большие рейтинги первых дебатов означает, что новый формат будет еще более успешным для зрителей. Трамп также сказал, что позволит Байдену более подробно ответить на острые вопросы и развеять все сомнения в его способностях среди членов партии и избирателей. Бывший президент США также назвал этот формат отличным испытанием для себя.
Ранее Politico сообщало, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей,чем когда-либо прежде, говорят о негативном мнении об американском лидере.
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Александр Климов